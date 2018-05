Petistas pedem no TSE anulação de aliança com Roseana Filiados e dirigentes do Partido dos Trabalhadores (PT) no Maranhão ajuizaram hoje mandado de segurança, com pedido de liminar, no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para anular resolução do diretório nacional do PT, editada no último dia 11 de junho. Pela resolução, ficou decidido a formação de aliança entre o partido e o Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) nas eleições majoritárias para o governo do Estado em 2010, indicando Roseana Sarney como candidata.