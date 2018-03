Petistas pedem convocação de Vaccari e Blat em CPI Em seu primeiro dia de trabalho, a CPI da Bancoop na Assembleia Legislativa de São Paulo recebeu hoje pedido de convocação do tesoureiro do PT, João Vaccari Neto, e do promotor de Justiça José Carlos Blat. Os pedidos foram protocolados pelos deputados Antonio Mentor e Vanderlei Siraque, ambos do mesmo partido do tesoureiro, que foi presidente da Cooperativa Habitacional dos Bancários de São Paulo entre 2005 e 2010.