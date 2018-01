Petistas pedem anulação do julgamento do mensalão Começou na noite desta quinta-feira, 12, em Brasília, o 5º Congresso do PT com as presenças do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da presidente Dilma Rousseff. Reunidos num centro de convenções, os petistas receberam a a presidente aos gritos de "1, 2, 3, Dilma outra vez". E, em seguida, aproveitaram para fazer um manifesto em favor do ex-ministro José Dirceu, gritando: "Dirceu, guerreiro do povo brasileiro." Os petistas abriram, ainda, uma faixa, no canto do auditório, pedindo a anulação da ação penal 470, conhecida como mensalão.