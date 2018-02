Petistas pedem a Ideli que ministros participem de campanhas municipais

Numa reunião que durou cerca de duas horas, deputados do PT pediram à ministra Ideli Salvatti (Relações Institucionais) que os ministros do partido sejam convocados para participar das campanhas nas eleições municipais. A participação se daria nos finais de semana ou fora do horário de expediente. A ministra ficou de conversar com os colegas e após a reunião já tirou fotos com alguns deputados candidatos.

“A melhor forma de os ministros ajudarem no projeto do PT é participando nas campanhas eleitorais nos finais de semana”, defendeu o vice-líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE). “A gente faz campanha para os colegas e os ministros também tem de fazer nos sábados e domingos”, disse a deputada Benedita da Silva (PT-RJ).

Candidato em Salvador (BA), Nelson Pellegrino destacou ter o apoio de 15 partidos da base. “Dá para fazer agenda até o final de campanha com um ministro a cada dois dias”.

A cobrança dos petistas por engajamento vem na esteira de rompimento de alianças com aliados em cidades importantes, como Belo Horizonte (MG), Recife (PE) e Fortaleza (CE). A expectativa é que a presença dos ministros compense eventuais divisões e deem aos petistas status de candidatos “oficiais” do governo em suas bases. Nas maiores cidades, o PT espera ainda a presença da presidente Dilma Rousseff e de seu antecessor Luiz Inácio Lula da Silva.