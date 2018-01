Petistas já discutem troca de comando

O afastamento de José Eduardo Dutra da presidência do PT, desde 22 de março, deflagrou nos bastidores a disputa interna por sua sucessão e atiçou o grupo do ex-ministro da Casa Civil José Dirceu, já descontente com a condução do partido. Com problemas de saúde, Dutra está licenciado do cargo há pouco mais de um mês e ainda não avisou ao PT se deixará definitivamente a direção do partido, embora tenha admitido a renúncia em conversas reservadas.

O Palácio do Planalto quer manter Dutra no comando do PT. No partido, é ele o interlocutor de confiança tanto da presidente Dilma Rousseff como de seu antecessor Luiz Inácio Lula da Silva, que tem capitaneado as articulações petistas para as eleições municipais de 2012.

Em São Paulo na tarde de ontem, Lula disse que conversaria com Dutra hoje ou amanhã, no Rio. Quer saber o real estado de saúde do amigo, que passa por uma depressão agravada por transtorno de ansiedade e hipertensão, antes que ele tome a decisão final sobre o afastamento.

Desde o fim de março, porém, integrantes da corrente majoritária Construindo um Novo Brasil (CNB) - a mesma de Lula, Dirceu e do próprio Dutra - já discutem a sucessão do presidente do PT, que tem mandato até 2013. Até agora, o nome mais citado para ocupar sua cadeira, em caso de renúncia, é o do líder do PT no Senado, Humberto Costa (PE).

A possível saída de Dutra, no entanto, vem assanhando as correntes que ajudaram a elegê-lo.Além da CNB, o presidente do PT recebeu o apoio das tendências Novos Rumos e Partido de Luta e de Massas. Sem acordo sobre o possível sucessor de Dutra, parte do grupo de Dirceu cita o ex-ministro Luiz Dulci, que hoje trabalha com Lula, como cotado para o posto.

O nome do assessor de Assuntos Internacionais da Presidência, Marco Aurélio Garcia, que já ocupou a presidência do PT interinamente durante o escândalo dos aloprados em 2006, também é mencionado. Garcia, porém, é vetado por uma ala da própria CNB.Dulci, por sua vez, não quer a cadeira de Dutra e só a aceitaria se fosse uma missão delegada por Lula. Primeiro vice-presidente do PT, o deputado Rui Falcão vem conduzindo o partido desde 22 de março.

Qualquer nome, no entanto, terá de passar pelo crivo do Planalto e de Lula. Se Dutra não retornar ao cargo nesta semana, o assunto promete esquentar a reunião da Executiva Nacional do PT, na quinta-feira, e do Diretório, na sexta e no sábado. Nenhuma substituição, contudo, será decidida neste fim de semana. Os mais próximos a Dirceu nunca esconderam as críticas a Dutra, definido por eles como ineficaz no atendimento às reivindicações do PT e na defesa da reforma política.

O partido fez do assunto uma bandeira, na tentativa de ajudar os réus do mensalão, que devem ser julgados pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em 2012. Logo depois que o presidente do PT pediu licença pela primeira vez, o grupo de Dirceu promoveu uma reunião, em Brasília, para discutir a possibilidade da sucessão. No diagnóstico desses petistas, o partido ficou refém de Dilma, sem interlocução com o Planalto e imobilizado diante de novos desafios.