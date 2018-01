Petistas fazem homenagem a prefeito morto O Partido dos Trabalhadores (PT) está realizando no Palácio das Convenções do Parque Anhembi, a convenção para homologar os nomes dos candidatos aos governo de São Paulo, Senado, Câmara dos Deputados e Assembléias Legislativas. Ao abrir os trabalhos, o presidente do PT de São Paulo, Paulo Frateschi, pediu um minuto de silêncio pela morte do prefeito de cidade Monte Alto, Gilberto Morgado (PT), ocorrida nesta sexta-feira, em São Paulo. Morgado, 53 anos, foi encontrado morto nos Jardins e teria caído do 23º andar de um flat na Alameda Lorena. O ato político de homologação das candidaturas petistas, encabeçadas pelo senador Aloizio Mercadante para o governo estadual e Eduardo Suplicy para a reeleição ao Senado está previsto para as 12h30. Das personalidades do partido aguardadas para o evento, apenas o ex-presidente nacional do partido, José Genoino, estava presente na abertura da convenção. Afastado da direção do PT depois das denúncias sobre o mensalão e retornando à cena política possivelmente para disputar uma vaga na Câmara dos Deputados, Genoino não fez declarações ao chegar. Estados Além de São Paulo, o PT também realiza convenção regional em Porto Alegre, onde deve homologar as candidaturas do ex-governador e ex-ministro Olívio Dutra para o governo estadual e do ex-ministro Miguel Rossetto para o Senado. Nos demais Estados, as convenções petistas serão realizadas entre os dias 25 e 30. Segundo estimativa do coordenador nacional do Grupo de Trabalho Eleitoral (GTE), Gleber Naime, o partido deve lançar candidatos a governador em pelo menos 18 Estados. De acordo com nota divulgada no site da legenda, Naime informa que este ano o partido está ampliando o leque de alianças regionais em relação a 2002. "Além de obter mais apoios aos seus candidatos, o PT também apóia mais candidatos de outros partidos", ressalta. Naime afirma que a maioria das coligações se dará em torno das legendas que já apóiam o governo Lula, mas, em alguns Estados, há chances de acordo também com PDT e PPS - que fazem oposição no plano federal.