Petistas e tucanos ignoram veto e celebram candidatura em BH Petistas e tucanos agitaram bandeiras lado a lado na quinta-feira na capital mineira, sob aplausos do governador Aécio Neves (PSDB) e do prefeito Fernando Pimentel (PT), indiferentes ao veto do Diretório Nacional petista à aliança que une os partidos rivais em torno da candidatura de Márcio Lacerda (PSB) à Prefeitura. Lideranças e militantes das duas legendas participaram do primeiro ato público da chapa encabeçada por Lacerda, ex-secretário do governo do tucano e que tem o petista Roberto Carvalho como candidato a vice. Para fechar a coligação, o PSDB aceitou apoiar a candidatura apenas informalmente, o que fez pouca diferença para quem esteve no Teatro Sesminas na noite de quinta-feira. "O veto do PT é passado. Não tem a menor relevância", afirmou Aécio a jornalistas ao chegar ao teatro, acompanhado de Pimentel e Lacerda. No seu discurso, que encerrou o evento, o governador mineiro, tido como possível candidato à sucessão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, seguiu com o tom de provocação e afirmou que o PSDB merece cumprimentos "por não ter caído na armadilha do confronto", em referência ao PT Nacional. Mais contido, o petista Pimentel também elogiou o lançamento da campanha com a participação de tucanos, petistas, socialistas e membros dos partidos que apóiam oficialmente a candidatura de Lacerda (PTB, PV, PMN, PP, PR, PSL, PTdoB, PRP, PSC, PTN e PSDC). "Isso mostra que é possível o caminho da convergência, deixando de lado o sectarismo e o partidarismo rasteiros", afirmou o prefeito, bastante aplaudido. O candidato, no entanto, preferiu apenas ler um discurso, que não chegou a empolgar as centenas de pessoas presentes no evento. Em sua fala, Lacerda ressaltou a novidade da aliança entre partidos que nacionalmente são notórios adversários. "É uma experiência nova que estamos vivendo em Belo Horizonte", disse o candidato a prefeito. O apoio do presidente Lula à união dos dois partidos em Belo Horizonte ajudou a viabilizar a candidatura de Lacerda, membro de uma sigla que faz parte da base do governo no Congresso Nacional. (Reportagem de Marcelo Portela)