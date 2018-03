Petistas desistem de participar de evento do Rodoanel O coronel Navarro, que comanda a segurança do evento para vistoriar as obras do Trecho Sul do Rodoanel Mário Covas, afirmou que os integrantes do PT não entrariam no local da cerimônia. Cerca de 60 petistas aguardavam desde as 10h15 no acostamento do quilômetro 25 da Rodovia Anchieta para participar do evento, organizado pelo cerimonial do governador José Serra, presidenciável do PSDB, mas foram embora por volta das 11h30.