Petistas definem hoje nova direção nacional Passados dois meses da eleição interna realizada no fim de 2007, o PT define neste fim de semana a composição da equipe que comandará o partido sob a liderança do presidente reeleito, deputado Ricardo Berzoini (SP). Em reunião marcada para hoje e amanhã, em Brasília, o novo Diretório Nacional será empossado e, em seguida, elegerá a nova Executiva Nacional. Composto por 81 nomes apresentados pelas chapas participantes da eleição, o diretório dita o posicionamento do partido. Na prática, entretanto, a gestão do PT no dia-a-dia fica a cargo dos 18 membros da Executiva, nomeados pelo diretório. Segundo posto na hierarquia partidária, a Secretaria-Geral deve ficar com o deputado e candidato derrotado à presidência do PT, José Eduardo Martins Cardozo (SP). A vaga também é cobiçada pelo também parlamentar Jilmar Tatto (SP). Outro posto que geralmente desperta disputa é a Secretaria de Finanças, que tende a permanecer nas mãos do tesoureiro Paulo Ferreira, aliado de Berzoini. Tanto a composição do diretório como da Executiva Nacional refletem o resultado das urnas na eleição interna. Cada corrente obtém, nessas instâncias, número de cadeiras proporcional à quantidade de votos. O antigo Campo Majoritário - grupo integrado por Berzoini e por nomes como o ex-ministro José Dirceu - continuará com o maior número de vagas: 34 no diretório e 8 na Executiva. Além de eleger a nova Executiva, o diretório petista vai instalar o Grupo de Trabalho Eleitoral (GTE). Apesar de instâncias municipais serem encarregadas da grande maioria dos preparativos da eleição deste ano, o GTE contribui para a elaboração da política de alianças e ajuda a definir a linha a ser seguida por candidatos. A definição da nova direção coincide com a data do aniversário de 28 anos da sigla, amanhã. O partido optou por adiar a comemoração para o dia 13, quando será organizada uma festa para cerca de 1.200 pessoas, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.