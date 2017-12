Petistas dão prioridade às grandes cidades Apesar dos potenciais efeitos negativos da crise aérea, o governo federal tem a expectativa de um bom resultado de seus candidatos nas eleições municipais de 2008, em especial nas cidades maiores. Pesquisas do PT indicam boas avaliações dos prefeitos Fernando Pimentel, em Belo Horizonte, e João Paulo, em Recife. Mas o grande pulo do gato para o PT seria conseguir recuperar São Paulo e Porto Alegre, perdidas em 2004, e conquistar o Rio de Janeiro, em aliança com o PMDB. Os números das eleições municipais dos últimos anos trazem otimismo para os petistas. Nas eleições municipais de 2004, o PT foi o campeão nacional de votos totais. No primeiro turno, o PT conseguiu 16.283.636 votos, superando o PSDB, que teve 15.772.176 votos. Na soma, o PT foi campeão de votos em quase todas as regiões, perdendo para o PSDB apenas no Nordeste. Foi um excelente resultado para um partido que, em 2000, tinha sido apenas o quarto mais votado, com 11.938.734 votos. Para se ter uma idéia da ascensão, em 1996 o PT tinha sido apenas a quinta maior força partidária, atrás até do PPB, hoje já transformado em PP.