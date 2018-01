Petistas criticam medidas de segurança de Alckmin As principais lideranças do PT se reuniram hoje na sede do diretório nacional do partido, em São Paulo, para definir as propostas que serão discutidas nesta tarde no encontro com o presidente Fernando Henrique Cardoso, em Brasília. Fernando Henrique receberá o presidente nacional do PT, José Dirceu, e o provável candidato petista à Presidência, Luiz Inácio Lula da Silva. A sede do diretório na capital amanheceu com uma faixa preta na fachada, simbolizando o luto de seus integrantes pelo assassinato do prefeito de Santo André, Celso Daniel. Antes do início da reunião desta manhã, cujo término está previsto para as 13h, os dirigentes do PT criticaram as medidas de segurança apresentadas ontem em Brasília pelo governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB). Para José Dirceu, as propostas "têm caráter de marketing e já haviam sido anunciadas no passado". Ele afirmou ainda que dirá ao presidente que o problema é o crime organizado, de cunho político. "As medidas anunciadas ontem mostram o desespero do governo. Isso, por um lado, é positivo porque sinalizam que o governo está sensível à sociedade", declarou. O deputado federal José Genoíno (SP) defende a criação de um Ministério da Segurança Pública, articulado com os governos estaduais. Para ele, as medidas de Alckmin não vão resolver o problema. "Está faltando agilidade, força, tecnologia e energia para a polícia", observou. Para a prefeita de São Paulo, Marta Suplicy, as propostas do governador "poderiam ter vindo antes e não depois que a porta foi arrombada". Também participam do encontro a senadora Heloísa Helena (PT-AL), o governador do Acre, Jorge Vianna, e o deputado federal Aloízio Mercadante (SP). A presença de Lula é aguardada para reunião.