Petistas criticam 'criminalização' de movimentos sociais

O seminário ocorreu ontem a portas fechadas, na sede do PT, mas integrantes do partido confirmaram ao Estado que a posição do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, de atacar o repasse de dinheiro público ao Movimento dos Sem-Terra (MST) foi muito criticada. ?Essa tentativa de criminalização do MST é mais ideológica do que outra coisa?, afirmou Oswaldo Russo, coordenador do Núcleo Agrário Nacional do PT.

?Que sociedade é essa em que distribuir recurso para rico pode e para pobre é ilegítimo?? Ex-presidente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), Russo disse que as organizações com as quais o governo faz convênio são ?regularizadas?. ?Não podemos aceitar que alguns setores queiram constranger o governo?, insistiu. Ao ser lembrado de que o próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva condenou, recentemente, as invasões do MST que resultaram em mortes, Russo argumentou que o PT defende ocupações pacíficas. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.