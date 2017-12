Petistas confirmam Mercadante como candidato ao governo de SP Antes mesmo do anúncio oficial do nome que irá disputar o governo do Estado de São Paulo pelo PT, representantes do partido já comemoram a vitória do senador Aloizio Mercadante nas prévias realizadas no fim de semana pela legenda. "Acho que foi uma excelente escolha o nome do Mercadante", disse o deputado federal José Eduardo Martins Cardozo, que assim como outros representantes do PT aguardam o anúncio oficial, que ocorrerá logo mais no Hotel Paulista Plaza, na capital paulista. Na avaliação do deputado, os baixos índices de rejeição de Mercadante registrados nas pesquisas demonstram que ele possui um espaço significativo para crescer e tornar viável uma vitória contra o ex-prefeito de São Paulo José Serra. O senador Eduardo Suplicy, que afirmou neste domingo que a escolha entre Marta Suplicy e Mercadante era uma decisão extremamente difícil, garantiu que caminhará ao lado do senador na campanha e disse esperar a mesma postura da ex-prefeita de São Paulo. "O partido vai estar unido e com enorme vontade de sair às ruas para apoiar o candidato vencedor. E isso vale inclusive para a Marta", disse Suplicy. "O Aloizio Mercadante pode contar comigo", afirmou.