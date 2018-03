Petistas comemoram inclusão de Kassab em lista da AMB A notícia de que o nome do prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab (DEM), foi incluído na lista dos candidatos "fichas-sujas" da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) foi recebida ontem com satisfação entre petistas. A candidata do partido à Prefeitura, Marta Suplicy, manteve o tom ameno ao tratar do assunto, mas aliados assumiram a tarefa de comentar o caso. "Ele precisa tomar mais cuidado para evitar dar tiros no pé", ironizou o presidente municipal do PT, vereador José Américo Dias, em referência ao fato de Kassab ter explorado a inclusão de Marta na mesma lista ao distribuir um panfleto intitulado "Sujou!". "Claramente, ele deu um tiro no pé." Marta evitou polemizar. Apesar de ter sido abordada por jornalistas num seminário do PT, a candidata petista preferiu se pronunciar apenas por escrito. "Kassab na lista suja não muda minha avaliação sobre essa lista, que eu considero um equívoco", disse a candidata, que pediu a assessores que repassassem à imprensa a declaração. Já o presidente municipal do PT comentou também a notícia de que a Justiça determinou à coligação de Kassab que recolha os panfletos sobre a lista da AMB, a pedido do partido. "Embora o efeito prático seja relativamente pequeno porque o panfleto já foi distribuído, é uma atitude muito correta e justa da Justiça, porque sinaliza que não deseja uma campanha de baixo nível", argumentou o dirigente. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.