Petistas cercam líder do Revoltados On line em hotel

Salvador - O líder do Revoltados Online, movimento que pede o impeachment da presidente Dilma Rousseff, Marcelo Reis, foi circundado por centenas de petistas ao aparecer no lobby do hotel em que acontece o 5º Congresso do partido em Salvador (BA).

Os militantes consideraram uma provocação Reis se hospedar no hotel e ficar circulando com uma camiseta escrita a palavra "Impeachment". A mobilização foi grande com coros de "Lula, Lula" e "Partido, partido, dos trabalhadores". Muitos dos presentes acharam que era o próprio ex-presidente chegando ao evento, tamanha a mobilização.

Reis ficou acuado, pressionado pela multidão contra uma divisÓria de vidro que separava uma área mais alta do lobby de uma mais baixa. Ele chegou a ser cutucado e empurrado e ouviu vaias à sua presença. A organização interveio com receio de que Reis caísse. Com ajuda de militantes que tentavam manter a calma, foi feito um escudo humano em torno de Reis. Ele conseguiu deixar o lobby sem se machucar.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As centenas de delegados e militantes do PT aguardavam a liberação da área onde será feita a cerimônia de abertura do Congresso. O evento é um dos mais esperados, com a presença de Dilma, Lula, ministros e lideranças do partido.