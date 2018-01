Petistas acusam crime organizado e extrema-direita A onda de ameaças e atentados contra políticos do PT, que culminou com a morte dos prefeitos petistas das duas principais cidades do interior do Estado de São Paulo ? Celso Daniel, de Santo André, e Antônio da Costa Santos, de Campinas ? é resultado de uma alquimia explosiva gerada pela união do crime organizado com a extrema direita. Esta avaliação é feita por setores do PT ligados à investigação do crime organizado no Estado de São Paulo e no país. "A CPI do Narcotráfico mostrou a extensão das ligações da polícia e da política de Campinas com o crime organizado; e Santo André está no centro de uma grande investigação, ainda em curso, sobre quadrilhas de roubo de carga, roubo de caminhões e narcotráfico", argumenta o deputado federal Padre Roque (PT-PR), que integrou a CPI do Narcotráfico. Roque avalia que o narcotráfico é o "novo braço" da extrema-direita. "Interessa à eles a corrupção e o fim da democracia", argumenta. Assim como em Campinas, de acordo com Roque, a região do ABC paulista é sede de uma extensa estrutura do crime organizado, que opera em todo o país. "O crime organizado detém poder político e está incrustado no aparelho de segurança em diversos Estados brasileiros", alerta o deputado federal petista Paulo Bernardo, ex-secretário de Finanças do governo de Zeca do PT no Mato Grosso do Sul. Bernardo diz que "não tem dúvidas" da existência de uma "orquestração da extrema-direita" que começa em São Paulo. "Estes grupos se alimentam do crime organizado", considera. Padre Roque lembra que as investigação da CPI do Narcotráfico no Paraná resultaram no afastamento de mais de 300 delegados de 1ª classe da Polícia Civil, por suspeitas de ligações com o crime organizado. "O Paraná chegou a ficar sem delegados para comandar o aparelho policial", comenta. "Na região de Campinas, setores policiais e políticos chegaram a ser indiciados, mas as investigações não foram levadas adiante." O deputado lembra que dezenas de grandes investigações realizadas nos últimos anos pelo Ministério Público e por órgãos de segurança mostraram as provas da extensão do poder do crime organizado em quase todos os Estados brasileiros. "É hipocrisia ignorar . O narcotráfico e o crime organizado financiam campanhas eleitorais milionárias e estão dentro do Congresso, nos municípios, em diversos níveis da vida pública", afirma ele. O deputado Luiz Eduardo Greenhalgh (PT) acredita que a morte do prefeito de Campinas, Costa Santos, tem todos os indícios de crime de mando. "O modus operandi dos mandantes do crime organizado é exatamente aquele que vimos lá. Usam até bandidos pés-de-chinelo para matar e simular assalto", avalia ele. Para o deputado estadual Renato Simões (PT), relator da CPI estadual do Narcotráfico realizada entre 2000 e 2001, as instituições brasileiras "não prestaram a devida atenção" aos inúmeros alertas feitos na década de 90 no Brasil. "O crime organizado é uma força econômica no país hoje, com fortes ligações nas demais instituições, e nos coloca sob o risco permanente de colombizar o país", argumenta.