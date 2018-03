Petista vence Jucá na disputa pela relatoria da MP 540 O líder do governo no Congresso, senador José Pimentel (PT-CE), será o relator da Medida Provisória 540 no Senado. O petista venceu a queda de braço com o líder do governo na Casa, Romero Jucá (PMDB-RR), que também reivindicava a relatoria da matéria. A chamada "MP das desonerações" concede incentivos fiscais a diversos setores da economia e sujeitará o relator a pressões da iniciativa privada e do próprio governo.