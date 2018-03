Petista reage com descaso à denúncia contra Cidades O líder do governo na Câmara, Cândido Vaccarezza (PT-SP), demonstrou descaso com a reportagem do jornal O Estado de S. Paulo, hoje, que denuncia a adulteração de documento sob responsabilidade do Ministério das Cidades, para alteração do projeto de infraestrutura da Copa, e encarecimento do valor da obra em Mato Grosso em R$ 700 milhões. Vaccarezza disse que o governo não vai impedir investigação do caso, mas não disse que iniciativa será tomada pelo governo para apurar as irregularidades.