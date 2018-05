Petista questiona propostas do governo para o pré-sal O senador Delcídio Amaral (PT-MS) disse nesta tarde que é inevitável que os projetos do governo sobre o marco regulatório para a exploração do petróleo na camada do pré-sal sejam modificados no Congresso. "Evidentemente que os quatro projetos vão passar por mudanças, por aperfeiçoamentos. Isso vai ser debatido no Congresso", disse o senador afirmando que não tem nenhuma dificuldade em questionar as propostas do governo.