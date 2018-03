Petista pede a Deus que ilumine o caminho de Serra Na visita que fez nesta tarde à Andradina, a 640 km de São Paulo, o governador José Serra (PSDB) ouviu o prefeito da cidade, o petista Jamil Ono, pedir a Deus que ilumine o caminho do governador à Presidência da República. "Vamos pedir a Deus que ilumine o caminho do nosso grande líder do PSDB, o governador José Serra", declarou Jamil durante a cerimônia de inauguração do Ambulatório Médico de Especialidades (AME) na cidade.