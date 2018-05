Petista Manoel da Conceição suspende greve de fome

O petista Manoel da Conceição, de 75 anos, suspendeu a greve de fome iniciada dia 11, confirmou o deputado Domingos Dutra (PT-MA )na noite desta quarta-feira, 16. Em seu twitter oficial, Dutra disse que "Manoel sai temporariamente da greve de fome. Negociações continuam amanhã". O deputado petista segue na greve de fome, que já dura cinco dias.

Conceição passou a quarta-feira na enfermaria da Câmara recebendo soro, pois se recusou a beber água, em protesto às críticas do deputado José Genoino (PT-SP), que teria dito que a greve de fome é um jogo da oposição e uma forma de atrapalhar a campanha à Presidência da República de Dilma Rousseff. "Ele (Genoino) sabe que nós jamais faríamos isso", afirmou Dutra.

Desde sexta-feira passada, os dois apenas tomavam água e água de coco em uma manifestação contra a decisão do Diretório Nacional do partido de anular o apoio do PT do Maranhão à candidatura do deputado Flávio Dino (PC do B-MA) ao governo do Estado em troca de se aliar à governadora Roseana Sarney (PMDB), em busca da reeleição.

Segundo Dutra, as negociações com o presidente do PT, José Eduardo Dutra, avançaram "em vários pontos" nesta quarta-feira e que as conversas devem retomar amanhã.