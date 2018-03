Petista lidera disputa ao governo do Rio Grande do Sul Pesquisa do Ibope divulgada ontem mostra o ex-ministro da Justiça Tarso Genro (PT) à frente na corrida pelo governo do Rio Grande Sul. Tarso tem 39% das intenções de voto, ante 29% do ex-prefeito de Porto Alegre José Fogaça (PMDB) e 15% da governadora Yeda Crusius (PSDB).