Petista estreia programa com Chalita como convidado

Chalita, aliás, foi um dos convidados do programa de ontem, juntamente com Gilberto Carvalho, ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Wellington da Silva Jardim, presidente da Canção Nova, e o deputado federal Eros Biondini (PTB-MG). "As pastorais sociais são minha origem, veio o convite e será um espaço interessante na televisão", disse Edinho.

O parlamentar ainda não tem uma avaliação se o programa lhe trará dividendos eleitorais no futuro. "Ainda não sei como minha base vai reagir, mas o setor (pastorais sociais) é muito grande no PT", disse. "Mas, como aconteceu na estreia, o programa terá convidados de outros partidos", completou o presidente do PT paulista.