Petista espera encerrar até 4ªf coleta de CPI do Metrô O vice-líder do PT na Câmara, Paulo Teixeira (SP), disse nesta terça-feira que conseguirá concluir até amanhã a coleta de assinaturas na Casa para a criação de uma CPI exclusiva para investigar o caso Alstom. Segundo ele, após conseguir o número de apoiamentos na Câmara encaminhará para o líder do PT no Senado, Humberto Costa (PE). O requerimento, então, poderá ser assinado por senadores da base aliada do governo, tornando a Comissão Mista.