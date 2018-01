Petista é barrado no congresso do PT com bandeiras de Delúbio, Dirceu e Genoino

Brasília - O deputado Carlos Zarattini (PT-SP) foi barrado ao tentar passar no detector de metais instalado no local do 5.º Congresso do PT portando duas bandeiras enormes, com fotos de José Dirceu, José Genoino e Delúbio Soares de punhos erguidos, no dia da prisão. "Liberdade para nossos companheiros. Partido! Partido! É dos trabalhadores", diziam as inscrições das bandeiras, que traziam a bandeira do Brasil e a estrela do PT.

Depois do protesto do deputado, que estava acompanhado de seu pai, Ricardo Zarattini, dois funcionários da Secretaria-Geral da Presidência foram chamados para resolver o problema.

"Por que não podemos passar com esses cartazes? Será que o Exército tem que examinar o conteúdo?", perguntou o deputado petista. Os funcionários afirmaram que a recomendação da Presidência era para que não houvesse faixas no auditório. "Isso é censura! Nós estamos aqui para defender os nossos companheiros", disse Zarattini, o pai, que trabalhou com Dirceu na Casa Civil.

Após dez minutos, as bandeiras foram liberadas. Antes, porém, os servidores da Presidência avisaram ao deputado que elas não poderiam ser levantadas muito alto para não atrapalhar a visão da plateia