Petista diz ser vítima de represália por causa da Abin O ex-deputado e advogado Luiz Eduardo Greenhalgh (PT) afirmou ser vítima de represália porque "descobriu a ação da Agência Brasileira de Informações (Abin) no caso" que levou à prisão Daniel Dantas. De fato, em telefonema em que conversa com o chefe de gabinete da Presidência da República, Gilberto Carvalho, o petista relata a ação de um agente no Rio que estaria seguindo o executivo Humberto Braz, ligado ao Opportunity. Em nota, Greenhalgh se explica: "Reafirmo que agi nos limites da profissão de advogado. Todas as conversas que tive com qualquer pessoa sobre esse caso foram, como está na moda dizer, absolutamente republicanas." Sigmaringa Seixas, advogado e também ex-deputado pelo PT, reagiu com indignação aos grampos da PF e às conclusões dos policiais. "Estão malucos. Também pediram a prisão de uma jornalista porque ela publicou uma matéria. Conheço o Luiz Eduardo há mais de 30 anos. Temos história política e como advogados juntos", justificou. "Não me lembro de ele me pedindo isso, mas, e se tivesse, qual o problema de achar que eu sou melhor para falar sobre determinado assunto, determinado inquérito que possamos estar trabalhando juntos? Qual o problema? Espantoso é gravar conversa entre dois advogados e depois surgirem transcrições maldosas. Isso é que é espantoso. Estamos vivendo um Estado policial", acusou.