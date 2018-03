Petista diz que candidatura de Lula em 2014 é 'papo furado'

SÃO PAULO - O prefeito de São Bernardo do Campo, Luiz Marinho (PT), disse neste sábado que uma eventual candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva à Presidência em 2014 "não está colocada" no partido.

Questionado sobre as especulações de que Lula estaria se movimentando para sair candidato no ano que vem, ele foi enfático: "Isso não é nem especulação. Isso é papo furado de quem não tem o que fazer". Segundo Marinho, o PT está focado na reeleição da presidente Dilma Rousseff. "Estamos trabalhando no processo de alianças com aliados para ter uma chapa forte para reeleger a presidente Dilma", afirmou o prefeito.

Marinho acompanhou o ex-presidente neste sábado no jogo de abertura do Campeonato Paulista entre São Bernardo, cidade onde Lula mora e iniciou sua carreira política, e Santos. Lula é corintiano, mas fez questão de assistir ao jogo do time de sua cidade, que no ano passado subiu para a primeira divisão do campeonato.

"Não é fácil enfrentar o time do Santos, mas eu acho que o São Bernardo tem garra, tem motivação. No futebol e na política nada é impossível. Mas o São Bernardo pode ganhar do Santos. Eu sou corintiano no estádio do Brasil, aqui em São Bernardo eu sou torcedor do São Bernardo."

Lula desconversou sobre a possibilidade de ser candidato em 2014. "Não discuto política agora. Hoje só quero falar de futebol."