Petista diz que advogou para Dantas ' nos marcos da legalidade'

Em nota divulgada nesta terça-feira, 8, o ex-deputado federal Luiz Eduardo Greenhalgh declara ter sido contratado como advogado criminalista pelo sócio-fundador do Banco Opportunity, Daniel Dantas, e afirma ter atuado na defesa do empresário "nos estritos marcos da legalidade e da ética profissional". "Fui contratado por Daniel Dantas para assisti-lo na qualidade de advogado criminalista, atividade que exerço há mais de 30 anos", diz a nota. "Atuei na defesa de meu cliente nos estritos marcos da legalidade e da ética profissional." Greenhalgh afirma desconhecer as razões que motivaram o envolvimento de seu nome nas investigações da Polícia Federal. "Não tive acesso aos autos. O que sei foi pela imprensa e pela entrevista dos promotores", diz a nota. "Nem mesmo durante a ditadura militar fui envolvido numa investigação por conta de minha atuação na defesa de meus clientes. A violação às prerrogativas do advogado é prática inadmissível no Estado Democrático de Direito", finaliza a nota. Leia a íntegra da nota do ex-deputado: Desconheço as razões que motivaram o envolvimento de meu nome nas investigações da Polícia Federal. Não tive acesso aos autos. O que sei foi pela imprensa e pela entrevista dos promotores. Fui contratado por Daniel Dantas para assisti-lo na qualidade de advogado criminalista, atividade que exerço há mais de 30 anos. Atuei na defesa de meu cliente nos estritos marcos da legalidade e da ética profissional. Nem mesmo durante a ditadura militar fui envolvido numa investigação por conta de minha atuação na defesa de meus clientes. A violação às prerrogativas do advogado é prática inadmissível no Estado Democrático de Direito. Luiz Eduardo Greenhalgh