Petista critica governo e diz que CPI convocará cúpula aérea Nem mesmo aliados guardam críticas ao governo em relação à "falta de comando" para dar uma resposta aos problemas do setor e aos dois maiores acidentes aéreos da história do País. O relator da CPI da Crise Aérea, deputado Marco Maia (PT-RS), disse que a demora nas ações "já ultrapassou todos os limites". A comissão marcou reunião na próxima sexta-feira para votar requerimentos convocando os presidentes da Infraero e da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), além de representante do Cenipa (Centro de Investigação para Prevenção de Acidentes da Aeronáutica). Os controladores de vôo que monitoravam os pousos e decolagens no momento do acidente com o avião da TAM, no último dia 17, também serão chamados a depor. "Todos esperamos que o Executivo possa definir, o mais rápido possível, as ações concretas na área (de transporte aéreo)", disse o deputado a jornalistas nesta quinta-feira. Segundo ele, a CPI também deve designar dois parlamentares para acompanhar a perícia nas caixas pretas do Airbus. Maia reclamou, ainda, do que classificou como "falta de comando" para solucionar a crise. O ministro da Defesa, Waldir Pires, em tese a principal autoridade no assunto, não será chamado, ao menos por enquanto. Na avaliação de membros da comissão de inquérito, não adianta convocar um ministro que não tem autoridade. LULA Nesta manhã, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva reuniu a coordenação de governo para tratar do assunto. Seis ministros participaram do encontro, mas Pires sequer foi chamado. De acordo com relatos feito por dois auxiliares, Lula está "aborrecido" com o comando da Infraero e da Anac, que não foram capazes de dar uma solução à crise do setor. Na sexta-feira, o Conselho de Aviação Civil (Conac), órgão de assessoramento do presidente para formulação da política do setor, se reunirá no Ministério da Defesa para tentar aplacar a crise. Pires é presidente formal do conselho composto pelos ministérios das Relações Exteriores, Fazenda, Desenvolvimento, Turismo e Casa Civil e pelo comando da Aeronáutica. Anac e Infraero atuam como convidados permanentes.