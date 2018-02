Petista critica Barbosa por afirmações sobre Legislativo

"Considero essas declarações autoritárias, absurdas e reforçam que ele não está a altura de ser presidente do Supremo Tribunal Federal", disse Vargas.

O petista afirmou que Barbosa mostrou "não ter apreço pela democracia" e lembrou polêmica recente envolvendo o ministro por críticas feitas por ele a magistrados. "Não é a primeira vez que faz isso, já fez isso com o Judiciário recentemente", disse. "É um grande equívoco de quem não tem apreço pela democracia. Aqui (no Congresso) todos são eleitos pelo voto, se o Brasil vai bem é porque o Congresso vota bem", complementou.

André Vargas era secretário de comunicação do PT no ano passado durante o julgamento do mensalão e fez diversas críticas ao STF pela condução do processo que levou à condenação de 25 pessoas, entre elas o ex-ministro José Dirceu (PT) e os deputados José Genoino (PT) e João Paulo Cunha (PT).

O petista ocupa interinamente a presidência da Câmara durante viagem oficial de Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN) aos Estados Unidos e pretende debater com os líderes partidários as declarações do presidente do STF.