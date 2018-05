Petista comemora decisão do TSE sobre Ficha Limpa O secretário-geral do PT, deputado José Eduardo Cardozo (SP), aplaudiu a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de considerar válido o alcance da legislação que impede condenados por um colegiado da Justiça de se candidatar a cargo público, mesmo que a pena tenha sido aplicada antes da sanção da lei, conhecida como lei da Ficha Limpa. A sanção ocorreu no dia 7 deste mês.