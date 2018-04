Petista ataca gestão de prefeito na periferia O prefeito João Henrique Carneiro (PMDB), candidato à reeleição, fez caminhadas, carreata e foi a três reuniões ontem, antes de chegar ao último debate, transmitido pela TV Bahia. Seu opositor, Walter Pinheiro (PT), passou o dia se preparando para o confronto. A estratégia do PT foi tentar mudar, na reta final, votos dos eleitores do Subúrbio Ferroviário e de Cajazeiras, apontando supostas deficiências da gestão Carneiro. "As bobagens que estão sendo faladas aqui mostram total desconhecimento do deputado", rebateu João Henrique.