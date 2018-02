Diante de colegas que pregaram a coesão do PT para a campanha de Dilma, Goulart foi em outra direção. Disse que os militantes estão "incomodados" com uma candidata "lançada pela imprensa" e "ungida sem discussão com o partido". Já Markus Sokol, da ala O Trabalho, criticou o agronegócio e defendeu as invasões do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). A eleição no PT será em novembro.