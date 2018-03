Petista anuncia acordo para retirar projeto da cura gay O líder do PT na Câmara dos Deputados, José Guimarães (CE), anunciou na tarde desta terça-feira que o deputado tucano João Campos (GO), autor do projeto conhecido como "cura gay", vai retirar o proposta já aprovada pela Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Casa. Segundo Guimarães, a assessoria técnica da Casa está sendo consultada agora para avaliar se o projeto pode regimentalmente ser retirado ou se precisa ir a votação por já ter passado por uma comissão. "Há um amplo consenso de que vamos derrotar esse projeto no plenário. Se não for hoje, será amanhã", afirmou o petista.