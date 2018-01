Petista acusa Cade de omissão sobre combustíveis O líder do PT na Câmara, Walter Pinheiro, encaminhou ao Ministério Público uma representação contra o Conselho Administativo de Defesa Econômica (Cade) e a Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça. Na representação, Pinheiro alega que houve omissão desses dois órgãos diante dos abusos praticados, pelos postos de abastecimento, nos preços da gasolina. O deputado pede a instauração de inquérito civil público para apurar os responsáveis pela omissão. De acordo com a nota distribuída pela assessoria de imprensa da liderança do PT, Pinheiro considera o governo incapaz de cumprir a promessa de queda de 20% nos preços do combustível.