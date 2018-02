Petebista será relator do processo contra Bolsonaro O presidente do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, Ricardo Izar (PSD-SP), nomeou nesta quinta-feira, 26, o petebista Sérgio Moraes (RS) relator do processo disciplinar contra Jair Bolsonaro (PP-RJ). Moraes ficou conhecido por declarar em 2009 que se "lixa" para a opinião pública.