Pessebista minimiza resultado de pesquisa Maurício Rands, coordenador do plano de governo do pré-candidato do PSB à Presidência da República, Eduardo Campos, minimizou nesta sexta-feira o resultado da pesquisa Datafolha que mostra uma queda na intenção de voto no pessebista. No levantamento, Campos perdeu quatro pontos percentuais e foi de 11% para 7% das intenções de voto. Na avaliação do coordenador, a sucessão presidencial não está no centro de interesse do eleitorado neste momento. "Isso tudo é muito preliminar. A população não está sintonizada com eleição", afirmou.