Pesquisas mostram fôlego de Kassab em SP, Marta lidera com folga A petista Marta Suplicy manteve a liderança folgada na disputa pela prefeitura paulistana, segundo duas pesquisas publicadas neste sábado, mas o prefeito Gilberto Kassab (DEM) mostrou mais fôlego e pode dar trabalho para Geraldo Alckmin na briga por um lugar num possível segundo turno. Pesquisa do Ibope, publicada no jornal O Estado de S. Paulo, mostrou que Marta oscilou negativamente de 41 por cento das intenções de voto, em meados de agosto, para 39 por cento agora, seguida por Alckmin que caiu de 26 para 22 por cento. Já Kassab subiu de 8 para 12 por cento. A margem de erro do levantamento é de 3 pontos percentuais. No Datafolha, publicado na Folha de S.Paulo, as variações são menores em relação à pesquisa anterior, feita uma semana antes, e ficam dentro da margem de erro de 3 pontos. Marta recuou de 41 para 39 por cento, o tucano se manteve com 24 por cento e Kassab oscilou de 14 para 16 por cento. Nas projeções de segundo turno, Marta e Alckmin empatam com 46 por cento cada, segundo o Datafolha, mas pelo Ibope a petista bate o ex-governador por 50 a 39 por cento. Já no confronto Marta X Kassab, os dois institutos apontam para vitória da ex-prefeita: 49 a 41 por cento, segundo o Datafolha e 55 a 32 por cento pelo Datafolha. O Ibope ouviu 1.001 entre terça e quinta-feira. Na sondagem, os votos em branco e nulos e os que não quiseram ou não souberam opinar somaram 7 por cento. O levantamento do Datafolha foi feito com 1.082 pessas, na sexta-feira. Os votos brancos e nulos somaram 5 por cento e os indecisos, 4 por cento. (Por Alexandre Caverni)