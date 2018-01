Pesquisas foram boas para evitar salto alto, diz Tarso O ministro das Relações Institucionais, Tarso Genro, disse que as pesquisas indicando aumento das intenções de voto do candidato do PSDB/PFL, Geraldo Alckmin, foram boas para evitar salto alto dos aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em rápida entrevista no Palácio do Planalto, Tarso Genro disse as estratégias da campanha de Lula serão mantidas. "Na minha opinião, essa pesquisa coloca a realidade da disputa. Ela é uma pesquisa que foi feita depois de um bombardeio dos programas do PFL we PSDB em inserção de radio e televisão", disse. E completou: "Eu acho que é muito bom para nós. Eu digo para quem apóia a reeleição do presidente porque salto alto faz muito mal em reeleição". Sugestões do TSE sobre conduta do Executivo O ministro das Relações Institucionais disse ainda que pediu ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Marco Aurélio Mello, que apresente recomendações em relação à conduta do Executivo durante o processo eleitoral. Tarso disse que a conversa com Marco Aurélio, na última quarta-feira, foi muito proveitosa. Ele contou que no encontro apresentou a Marco Aurélio portarias editadas pelo governo anterior com regras de conduta para a administração federal. O ministro da Justiça, Marcio Thomaz Bastos, também participou do encontro. Campanha está apenas começando, diz Alencar No Rio de Janeiro, o vice-presidente da República, José Alencar, comentou o resultado das pesquisas dizendo que a campanha está apenas começando. Ele participa da convenção estadual do PRB, na zona norte do Rio, que oficializa a candidatura do senador Marcelo Crivella ao governo do Estado do Rio. "Não podemos pensar que a eleição está ganha. Agora é pé na estrada, vamos trabalhar. Lá em Minas se diz que `eleição e mineração, só depois da apuração´", disse o vice-presidente, reconduzido à chapa de Lula. Ao lado de Crivella, Alencar afirmou que o presidente tem grande apreço pelo senador e participará da campanha dele, apesar de o PT ter outro candidato, o ex-deputado Vladimir Palmeira. Crivella confirmou, acrescentando que Lula prometeu que irá a quantos comícios seus quantos forem necessários.