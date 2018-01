Pesquisas divulgadas hoje são mais realistas, diz Berzoini O presidente nacional do PT, deputado Ricardo Berzoini (SP), disse hoje, que as novas pesquisas divulgadas pelo Datafolha e Vox Populi, que apontam diminuição da vantagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre Geraldo Alckmin (PSDB) na corrida presidencial, apresentam dados "mais reais" na disputa nas eleições deste ano. "As pesquisas demonstram o resultado da exposição do candidato de oposição. Dão um quadro mais realista do que o das pesquisas anteriores", disse Berzoini, em entrevista coletiva concedida na sede nacional do PT, onde participa de reunião da Executiva do partido. Segundo o presidente do PT, Alckmin teve intensa exposição nos veículos de comunicação durante o mês de junho, por conta do horário gratuito da rádio e televisão, e também de inserções comerciais feitas pelo PSDB e PFL. De acordo com ele, Lula teve seu desempenho nas pesquisas melhorado em maio, por conta das inserções do PT. Embora informe que o Partido dos Trabalhadores acompanha com atenção, para análise, o comportamento das pesquisas eleitorais, Berzoini ressalvou que tais movimentações, como o crescimento recente de Alckmin, não servirão para orientar o partido para a campanha de reeleição do presidente Lula. "Nossa mobilização é para a sociedade aprovar o governo Lula, que tem grandes feitos e muito o que mostrar", sustentou. Segundo turno Berzoini reiterou que o partido trabalha com um cenário de que a eleição deste ano será decidida em dois turnos, e que, por isso, embora admita a possibilidade de Lula vencer no primeiro turno, a sigla não se portará com "arrogância", tendo a certeza de que Lula já é vitorioso. Pouco antes da entrevista coletiva de Berzoini, o terceiro vice-presidente do PT, Jilmar Tatto, analisou o crescimento de Alckmin nas pesquisas alegando que, além da maior exposição na mídia, o tucano pode ter se beneficiado do abandono das pré-candidaturas presidenciais de Roberto Freire (PPS) e de Enéas Carneiro (Prona). "Saíram Freire, que tinha 2% das intenções de voto, e Enéas, que tinha 4%, e é evidente que a exposição do Alckmin acabou ajudando."