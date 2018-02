Pesquisas apontam desejo de mudança, diz Campos O pré-candidato do PSB à Presidência da República, Eduardo Campos, minimizou nesta terça-feira, 10, o seu desempenho na ultima pesquisa Datafolha, quando no levantamento nacional, divulgado na última sexta-feira, 6, registrou 7% das intenções de voto, contra 34% da presidente Dilma Rousseff (PT) e 19% do tucano Aécio Neves. "A essa altura o importante é ler o sentido que as pesquisas estão apontando e o sentido é de mudança. O sentido é um vento bom", afirmou.