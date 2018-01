Pesquisas acendem sinal amarelo para campanha de Lula O crescimento registrado pelo candidato do PSDB à Presidência da República, Geraldo Alckmin, nas pesquisas divulgadas pelo DataFolha e Vox Populi dão uma injeção de ânimo à campanha tucana e acende o sinal amarelo para a campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A análise foi feita pelo cientista político e pesquisador da PUC e FGV de São Paulo, Marco Antônio Carvalho Teixeira. "Apesar das projeções indicarem que Lula continua vencendo o pleito no primeiro turno, a vantagem está caindo, o crescimento de Alckmin foi grande e a campanha tucana poderá ganhar um novo ânimo", considerou. Carvalho Teixeira analisa, contudo, que é preciso esperar as próximas pesquisas de intenção de voto para ver se o crescimento de Alckmin é sustentável. "Apesar do grande salto do tucano nessas pesquisas, Lula permanece praticamente estável nessas mostras, o que é uma incógnita a ser avaliada em novos levantamentos." O pesquisador da PUC e FGV de São Paulo acredita também que o crescimento de Alckmin é resultado da grande exposição que ele e o PFL (partido aliado) tiveram no horário gratuito no rádio e na TV. Apesar de acreditar que é necessário esperar a divulgação de novas pesquisas para uma análise mais consolidada do cenário eleitoral que sinaliza a polarização da campanha entre Lula e Alckmin, O cientista político reitera que o dado mais importante dessas mostras é a injeção de ânimo na campanha de Alckmin e o reflexo que isso poderá ter nas articulações regionais. "Este é um momento fundamental de encerramento de convenções e finalizações dos acertos e apoios nos Estados." A pesquisa Datafolha, mostra o presidente Lula com 46% das intenções de voto (um ponto porcentual acima da pesquisa anterior) contra 29% das intenções de voto de Alckmin (sete pontos porcentuais acima da pesquisa anterior). Com este resultado, Lula continua ganhando a eleição no primeiro turno, pois teria 54% dos votos válidos, enquanto Alckmin tem 35% dos votos. Já a pesquisa Vox Populi, também divulgada nesta sexta-feira, indica que a vantagem entre Lula e Alckmin caiu de 26 para 13 pontos porcentuais. Nessa mostra, Lula aparece com 45% das intenções (quatro pontos a menos do que na anterior) e Alckmin com 32% (nove pontos porcentuais a mais do que na mostra anterior).