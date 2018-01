Pesquisa sobre desempenho de Lula será divulgada na terça A Confederação Nacional do Transporte (CNT) divulgará na terça-feira, 10, às 10h30, os resultados da 88ª Pesquisa CNT/Sensus. O objetivo é avaliar o desempenho político do presidente Lula e a popularidade de seu governo, após 100 dias do início do segundo mandato. A pesquisa questiona também o sentimento do cidadão brasileiro em relação à crise na aviação, e a quem ele atribui a responsabilidade pelos problemas no setor. A 88ª edição da Pesquisa CNT/Sensus trata também da violência no país. O estudo quer saber se a redução da maioridade penal e a adoção da pena de morte seriam soluções para esse grave problema. O impacto da economia brasileira no salário mínimo e a expectativa dos brasileiros com o Programa de Aceleração do Crescimento são outras questões levantadas nessa nova pesquisa da CNT. A pesquisa entrevistou 2 mil pessoas em 136 municípios de 24 estados, entre os dias 2 e 6 deste mês de abril.