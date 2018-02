Pesquisa reflete momento, diz Pastor Everaldo

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O candidato do PSC à Presidência, Pastor Everaldo, evitou falar do avanço de Marina Silva (PSB) nas pesquisas e afirmou que sua campanha está trabalhando com o mesmo empenho de antes. Em relação à queda nas intenções de voto do candidato apontada no último levantamento do Ibope, o pastor disse que a "pesquisa reflete o momento". "Eleição e mineração, só depois da apuração", disse, bem humorado.

Ele afirmou que existe muita aceitação em torno do seu nome e, por isso, tem a expectativa de chegar ao segundo turno. Assim, ele disse ainda não ter considerado a hipótese de apoiar outro candidato.

Pastor Everaldo também avaliou como positiva sua participação no debate desta semana na TV Bandeirantes. "Para a primeira vez, um estreante, foi um desempenho maravilhoso", afirmou. "A repercussão foi boa nas redes sociais e na rua."