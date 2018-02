Pesquisa que vale é a de outubro, diz Padilha

Padilha disse que sua candidatura terá o maior arco de alianças que o PT já teve no Estado. E que a campanha começa para valer em agosto.

O pré-candidato afirmou que ainda espera o PSD de Gilberto Kassab para fazer parte da sua coligação. Kassab estuda uma vaga de vice-governador ou ao Senado e sofre assedio do PT, do PMDB que lançou Paulo Skaf, segundo colocado nas pesquisas, e do PSDB do atual governador Geraldo Alckmin.

Para Padilha, o eventual desembarque do PTB da aliança nacional em nada muda sua estratégia de campanha. O PTB é aliado do PSDB no Estado.