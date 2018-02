''''Pesquisa para valer é a de 2010'''' O presidente Lula não escondeu a satisfação com a pesquisa CNT/Sensus, em que ele e seu governo têm o maior índice de aprovação desde 2003. Apesar disso, preferiu ser discreto: "Pesquisa para valer, para mim, é a de dezembro de 2010", disse, sorrindo, ao descer a escada do terceiro andar, onde está o seu gabinete, para o segundo andar, onde participou da solenidade de lançamento da Timemania. Desde que assumiu o governo, em 2003, Lula sempre evitou fazer comentários sobre pesquisas de opinião. Foi assim em momentos de popularidade como agora e de desgaste da imagem, como na crise do mensalão, em 2005. Sobre o ministro do Trabalho, Carlos Lupi, o presidente disse apenas que "não tem sugestão" de demiti-lo e encerrou: "Hoje o assunto é futebol". A Comissão de Ética Pública acha que Lupi não pode acumular o cargo de ministro e a presidência do PDT. O lançamento da nova loteria, às 15h30, foi o primeiro compromisso de Lula. Ele passou a manhã descansando de sua viagem à Antártida. A volta atrasou por causa do mau tempo e o presidente só chegou a Brasília às 6h50 de ontem.