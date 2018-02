Pesquisa não muda apoio do PSD a Dilma, dizem deputados Mesmo com a tendência de queda da presidente Dilma Rousseff registrada na última pesquisa Datafolha, o PSD diz que a aliança nacional com o PT não está comprometida. Embora a sigla esteja em plena negociação com o PSDB do governador Geraldo Alckmin em São Paulo, o partido liderado pelo ex-prefeito da capital paulista Gilberto Kassab diz que oscilações em pesquisas de intenção de voto não mudarão o acordo fechado no ano passado. "Isso foi fechado em outubro, é um processo que já está consolidado", pontuou o deputado Guilherme Campos (SP), aliado próximo de Kassab.