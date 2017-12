Pesquisa mostra tendência de queda de Lula, diz Garotinho O pré-candidato do PMDB a presidente da República, Anthony Garotinho, avaliou nesta terça-feira que tanto a pesquisa do Datafolha quanto a da CNT/Sensus, divulgada hoje, apontam na mesma direção: a tendência de queda do presidente Lula, uma certa estabilidade do tucano Geraldo Alckmin "e uma ligeira tendência de crescimento da minha candidatura". As intenções de voto para Lula caíram na pesquisa CNT/Sensus para 37,5%, de 42,2% apurados na pesquisa anterior, realizada em fevereiro. O candidato do PSDB, Geraldo Alckmin cresceu passou de 17,4% em fevereiro para 20,6%. Garotinho oscilou de 14,4% para 15%. A margem de erro é de 3 pontos porcentuais para mais ou para menos. Garotinho considera que a reunião de ontem em São Paulo foi "belíssima" não só pelo apoio recebido do PMDB paulista, mas pelo manifesto do PMDB de Minas, com a declaração de apoio de 88 prefeitos e de oito dos nove deputados da bancada estadual, inclusive o secretário-geral do PMDB mineiro, deputado Antonio Júlio, que também assinou manifesto em apoio a sua candidatura. Mas a reunião que ele considerou mais "interessante" foi a de Mato Grosso do Sul, um dos estados em que o PMDB é aliado ao PSDB e que por isso a ala governista do partido o inclui na lista dos locais onde a candidatura própria é inconveniente. Garotinho recebeu o apoio do candidato a governador pelo PMDB, André Puccineli e do prefeito de Campo Grande, Nelson Trad Filho. "O candidato a governador me disse que eles farão uma aliança branca com o PSDB", disse. Palanque Garotinho contestou a tese da ala governista do partido de que a candidatura presidencial atrapalha o projeto de poder nos Estados, onde o partido tem pelo menos 15 fortes candidatos a governador. "Quem está muito interessado em que não tenhamos candidato próprio é o PT, que quer usar o nosso palanque forte, em vários estados", disse Garotinho, ao citar o exemplo da Paraíba e do Maranhão. Na Paraíba, o favorito na disputa pelo governo estadual é o senador José Maranhão. "Como na Paraíba o PT não existe, o que eles querem é dar o nosso palanque forte para o Lula", afirmou Garotinho. A Paraíba de José Maranhão e do Líder do PMDB no Senado, Ney Suassuna, está fechada com a cúpula governista do partido, contra a candidatura própria. "Resta saber se nós vamos fazer o jogo que interessa ao PMDB ou ao PT", insistiu Garotinho, ao lembrar que as pesquisas qualitativas apontam uma forte tendência de deterioração da imagem do governo. Segundo ele, essa degradação pode levar junto o PMDB.