Pesquisa mostra que liderança política é de Lula, diz Berzoini O presidente do PT, deputado federal Ricardo Berzoini (PT-SP), afirmou que a pesquisa CNT/Sensus, divulgada nesta segunda-feira, serve como prova da liderança política do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Apesar de afirmar que o PT manterá a humildade em relação a esse resultado - considerando que o jogo eleitoral ainda está longe de terminar -, Berzoini reconheceu que os números ajudam a evidenciar o acerto do governo do PT. "Esta pesquisa mostra que a liderança política do presidente Lula é forte mesmo sob ataque", disse Berzoini, acrescentando que a oposição tem falhado ao tentar conduzir uma "campanha suja" na tentativa de fortalecer a candidatura do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. "Isso mostra que a estratégia da oposição está errada." Berzoini ressaltou, no entanto, que ainda é cedo para comemorar. Ele apontou, por exemplo, que a queda observada na rejeição de Lula está dentro da margem de erro, e por isso deve ser tratada como estabilidade. O deputado ressaltou que o jogo está favorável para Lula, mas assegurou que o PT não subirá em um "salto alto". "É uma pesquisa. Temos de tratar isso com humildade". O presidente nacional do PT apontou, por exemplo, que pesquisas qualitativas oferecem uma idéia mais sólida do comportamento do eleitorado no atual momento. De acordo com ele, o PT conduziu alguns levantamentos do gênero durante o mês de abril e teve acesso informalmente a números coletados pelo setor privado. Segundo ele, o partido concluiu que há um sentimento favorável a Lula. "O sentimento é de confiança na liderança do presidente", disse Berzoini.