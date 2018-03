Pesquisa mostra que há descontentamento, diz tucano Existe um "descontentamento generalizado" dos brasileiros com os serviços públicos que foi refletido pela pesquisa Datafolha divulgada hoje, avalia o líder do PSDB na Câmara dos Deputados, Carlos Sampaio (SP). Além do mais, continua o deputado em nota enviada pela liderança do partido na Câmara, o levantamento indica que população reconhece que essa carência depende do governo federal. No Datafolha, a avaliação positiva da presidente caiu 27 pontos percentuais - 30% consideram sua gestão boa ou ótima, frente a 57% na primeira semana de junho.